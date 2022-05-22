Эрдоган поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО при их «солидарности» с Турцией

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обозначил позицию по возможности вступления Швеции и Финляндии в альянс. По его словам, Анкара поддержит заявки при солидарности стран с Турцией по фундаментальным вопросам, в том числе по борьбе с терроризмом, сообщается на сайте президента Турции.

«Президент Эрдоган заявил, что, если Швеция и Финляндия ясно не продемонстрируют, что они будут солидарны с Турцией по фундаментальным вопросам, особенно в борьбе с терроризмом, Турция не отнесется положительно к членству этих стран в НАТО»,— говорится в сообщении.

Эрдоган заявил о поддержке политики открытых дверей НАТО. По его словам, вопрос о членстве Швеции и Финляндии заключается в «отношении этих двух стран к жизненно важным интересам национальной безопасности Турции».

Послы Швеции и Финляндии Аксель Вернхофф и Клаус Корхонен 18 мая передали официальные заявки на вступление стран в альянс. Господин Эрдоган говорил, что Анкара выступает против этого, так как власти двух стран вводили санкции против Турции и отказывались экстрадировать людей, которых в Анкаре считают террористами.