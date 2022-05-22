Власти Узбекистана продали Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн

CentralAsia (UZ) - Инвестиционная компания UzAssets при Агентстве по управлению государственными активами объявила о продаже 100% доли в Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ), сообщила пресс-служба АУГА.

Покупателем ФНПЗ стала крупнейшая частная нефтегазовая компания Sanoat Energetika Guruhi (бывш. Jizzakh Petroleum). Стоимость сделки составила 100 млн долларов.

Консультантом по приватизации выступила KPMG Valuation and Consulting, оценку провела компания из «Большой четвёрки», компания Dentons обеспечила дополнительную юридическую поддержку.

Инвестиционный тизер (краткая презентация о предприятии) был направлен более 30 различным зарубежным и местным инвесторам нефтегазовой отрасли, из которых процесс открытой продажи продолжен при участии трех инвесторов.

«C учетом рекомендаций консультанта по приватизации на основании изучения полученных предложений выбрано наиболее подходящее предложение, отвечающее всем установленным квалификационным критериям, с ценовыми параметрами, превышающими результаты независимой оценки», — говорится в сообщении.

По итогам изучения поступивших предложений компания Sanoat Energetika Guruhi была выбрана победителем итогов открытого процесса продажи. Здесь учитывалось «соответствие квалификационным требованиям, большой опыт компании в нефтегазовой индустрии региона, наличие сырья, необходимого для поддержания завода, предоставление наилучшей покупной цены, превышающей независимую оценку предприятия».

В рамках SEG принимает на себя выполнение инвестиционных обязательств в размере более 380 млн долларов по модернизации завода. Также предприятие должно наладить на заводе производство современных и экологически чистых бензина и дизельного топлива, соответствующих требованиям Евро-5, авиакеросина Джет А-1, увеличить производство сжиженного природного газа, провести модернизацию маслоблоков, а также увеличить производственные мощности не менее чем до 2 млн тонн.

Помимо инвестиционных обязательств, компания также принимает следующие социальные обязательства:

- не сокращать численность персонала (за исключением рабочих мест, освобождающиеся в связи с выбытием работников по естественным причинам) и обеспечить занятость персонала в течение двух лет;

- не уменьшать размер заработной платы работников по состоянию на дату закрытия сделки;

- обеспечить сохранение основных условий коллективного договора;

- максимальное возможное сохранение других социальных обязательств.

О Ферганском НПЗ

По данным АУГА, Ферганский нефтеперерабатывающий завод был одним из крупнейших НПЗ страны с первоначальными производственными мощностями в 6,5 млн тонн, история которого начинается с 1959 года, включая Алты-Арыкское топливное производство, которое было введено в эксплуатацию в 1907 году. В 60-е годы прошлого века ФНПЗ обеспечивался сырьем с месторождений Западной Сибири, а также был частью бывшей общесоветской системы переработки сырья. За последние 20 лет на заводе не проводились работы по модернизации и реконструкции.

Одним из основных трудностей для полноценного функционирования завода является нехватка сырья на территории Узбекистана. Пандемия Covid-19 также негативно повлияла на финансовую деятельность предприятия, усилив дефицит поставок сырой нефти и снизив спрос на нефтепродукты. В течение последних 10 лет в среднем переработано около 1−1,5 млн тонн сырой нефти в год.

Завод выпускает 60 видов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, включая дизельное топливо по стандартам «Евро-4» и «Евро-5» (с 2021 года).

В 2020 году было переработано более 900 тысяч тонн сырой нефти (из них 422 тысяч — толлинг), произведено 822 тысячи тонн нефтепродуктов.

Выручка за 2020 год составила 231 млн долларов, валовая прибыль — 54 млн долларов. Среднегодовая чистая прибыль за последние три года — 19 млн долларов.

Порядка 94% продукции продается на местный рынок, остальное экспортируется. На ФНПЗ работает около 6500 человек.

Завод выставили на продажу в мае 2021 года.

Предыдущие попытки приватизации

Согласно постановлению президента от 10 апреля 2019 года (всё ещё в силе), индонезийская PT Trans Asia Resources должна была получить 100% принадлежащей «Узнефтмахсулот» доли ФНПЗ с первоначальным выкупным платежом в размере 16 млн долларов. 25 апреля постановлением Кабинета министров (тоже всё ещё в силе) были прописаны условия реализации госдоли, в числе которых привлечение не менее 120 млн долларов для оборотного капитала ФНПЗ. Кроме того, руководители компании Азам и Омон Аслановы из Узбекистана рассказывали о своих планах по модернизации завода и его дальнейшем развитии.

У PT Trans Asia Resources было преимущественное право на покупку до 31 декабря 2019 года, но в итоге сделка не состоялась.

О Sanoat Energetika Guruhi

Ферганский НПЗ было решено передать в доверительное управление СП ООО Jizzakh Petroleum. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum было создано в июне 2017 года «Узбекнефтегазом» и Gas Project Development Central Asia. Согласно проекту, доли участников в уставном фонде были перераспределены с уменьшением доли «Узбекнефтегаза» с 60% до 30% и увеличением доли иностранных учредителей с 40% до 70%.

В июне 2020 года состав учредителей выглядел так: Belvor Holding Limited из Кипра (68%), «Узбекнефтегаз» (30%) и Gas Project Development Central Asia (2%), потом доли между «Узбекнефтегазом» и Belvor Holding Limited были распределены по 49%.

В октябре 2021 года «Узбекнефтегаз» совершил сделку по отчуждению 49% доли в Jizzakh Petroleum и передал её кипрскому офшору Belvor Holding Limited. Кроме того, изменилось юридическое название и статус компании. Теперь это иностранная компания Sanoat Energetika Guruhi (Промышленная энергетическая группа).

СМИ связывают Belvor Holding Limited с предпринимателем Бахтияром Фазыловым, который является председателем правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC-подрядчиков в Узбекистане, среди акционеров — «Газпромбанк»).

Он также владеет компанией Samarkand Touristic Centre, которая строит туристический комплекс в Самарканде. Предприниматель также связан с компанией Air Marakanda, которая получила в управление аэропорт Самарканда и право привязывать цены на свои услуги к иностранной валюте.

Руководителем ИП является Шокир Файзуллаев, ранее работавший председателем «Узбекнефтегаза» и замминистра экономики.

Как сообщается на сайте SEG, компания — одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в Узбекистане. На ее долю приходится около 80% добычи нефти и около 22% доказанных запасов нефти на 105 месторождениях. Общий объем добычи в 2020 году составил 498,7 тысяч тонн нефти и 497,4 млн кубометров природного газа.