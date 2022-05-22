Российские войска продолжают штурм Северодонецка и готовят наступление на Славянск, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Россия готовит наступление на Славянск и продолжает штурм Северодонецка. Также войска РФ продвигаются к трассе Лисичанск-Бахмут, которая позволит отрезать Луганскую область от Украины. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 22 мая.

По данным Генштаба, на Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси усилили разведку, есть развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных районах Гомельской области. «Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов по Украине из Беларуси».

На Северском направлении войска РФ ведут обстрелы населенных пунктов и инфраструктурных объектов в Сумской и Черниговской областях. Стреляют в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.

На Слобожанском направлении российские войска, силами отдельных подразделений из состава 6 общевойсковой армии Западного военного округа и балтийского флота, ведут боевые действия по удержанию рубежей на Харьковском направлении и недопущении выхода украинских войск на государственную границу.

Российские войска готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении, совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое.

На Донецком направлении войска РФ пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области. Российские войска совершили авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах Врубовки и Бахмута.

На Лиманском направлении активных боевых действий войска РФ не вели. Совершали обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.

На Северодонецком направлении с применением минометов и ствольной артиллерии войска РФ обстреливают украинские позиции вдоль всей линии столкновения, сосредоточили усилия в направлении населенных пунктов Северодонецк и Лисичанск. Российские войска вели наступление и штурм в районах населенных пунктов Осколоновка, Пурдовка, Щедрищево и Смоляниново. «Наступление отбито, войска РФ понесли потери и были вынуждены отойти на старые позиции».

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, российские войска пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении российские военные понесли потери в районе Красногоровки.

На Кураховском направлении войска РФ вели штурм в районе Марьинки, успеха не имели. Обстреливали Новомихайловку и Владимировку. Нанесли авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях войска РФ пытаются закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливая украинские позиции и гражданскую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении войска РФ активных боевых действий не производили. Сосредотачивают основные усилия на удержании рубежей, разведке и мероприятиях по инженерному оборудованию позиций. Обстреливают украинские позиции из минометов и ствольной артиллерии. Наращивают систему ПВО.

На Бессарабском направлении без изменений.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 9 российских атак, уничтожены 5 танков, 4 артиллерийские системы, 10 единиц боевой бронированной техники и 2 автомобиля противника. Подразделения противовоздушной обороны поразили один БПЛА «Орлан-10».

ВСУ сбили две крылатые ракеты, а ударная авиация уничтожила двенадцать единиц военной техники войск РФ.