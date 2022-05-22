Минобороны России заявило об 11 сбитых украинских беспилотниках

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российская артиллерия и ракетные войска уничтожили за прошедшие сутки 41 пункт управления украинских сил, армейской авиацией и высокоточными ракетами ликвидированы еще по 3 пункта, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия нанесли удар по станции радиоэлектронной борьбы «Буковель» в Николаевской области.

По словам Конашенкова, за сутки ракетами воздушного базирования нанесены удар по трем пунктам управления, 13 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четырем складам боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой народной республики и Нырково Луганской народной республики.

«В районах населенных пунктов Каменка и Букино Харьковской области перехвачены два украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч», — сказал он.

Авиация уничтожила также склад с боеприпасами близ населенного пункта Красный Лиман и 26 районов скопления личного состава и военной техники украинских сил, погибли более 210 человек, 38 единиц техники выведено из строя, утверждают в министерстве.

Кроме того, артиллерийскими и ракетными ударами поражено 583 района скопления личного состава и военной техники ВСУ и 76 минометных и артиллерийский подразделений, в их числе — три батареи ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Град». За сутки сбили 11 украинских беспилотников в Харьковской и Херсонской областях Украины, а также на территориях, контролируемых Донецкой и Луганской народными республиками.