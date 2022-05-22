Welt am Sonntag: Германия может разобрать газораспределительную сеть к 2045 году

CentralAsia (CA) - Германия в рамках декарбонизации экономики планирует разобрать газотранспортную сеть к 2045 году. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. По данным издания, статс-секретарь при министерстве экономики Патрик Грайхен на прошлой неделе провел встречу с представителями жилищно-коммунального комплекса, на которой призвал составить план по демонтажу сетей.

«Конечно, в 2045 году газа в сетях больше не будет»,— приводит издание слова Грайхена. Он добавил, что планы по использованию сетей для транспортировки зеленого водорода «остаются мечтой».

Газета отмечает, что если министерство экономики ФРГ осуществит свои планы, это радикально изменит нынешнюю структуру энергоснабжения Германии, что сравнимо с поэтапным отказом от атомной энергетики и прекращением производства электроэнергии с помощью угля.

Предложение Патрика Грайхена раскритиковали руководители ряда компаний. Например, глава Объединения муниципальных предприятий Ингберт Либинг считает, что говорить о демонтаже газораспределительной сети нецелесообразно. «Это обесценит инфраструктуру, которая стоит несколько сотен миллиардов евро»,— заявил он.