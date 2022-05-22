Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 88 дней военных действий

Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 29 050 (+200) человек, танков ‒ 1285 (+7) ед, боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед, артиллерийских систем – 599 (+3) ед, РСЗО – 201 (+0) ед, средств ПВО – 93 (+0) ед, самолетов – 204 (+0) ед, вертолетов – 170 (+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед, крылатых ракет – 107 (+3) ед, кораблей/катеров – 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед, специальной техники – 43 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia