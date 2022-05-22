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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 88 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 29 050 (+200) человек,

танков ‒ 1285 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,

артиллерийских систем – 599 (+3) ед,

РСЗО – 201 (+0) ед,

средств ПВО – 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+0) ед,

вертолетов – 170 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед,

крылатых ракет – 107 (+3) ед,

кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед,

специальной техники – 43 (+0).

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