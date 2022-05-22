Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 88 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:24, 22 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 22 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 29 050 (+200) человек,
танков ‒ 1285 (+7) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3 141 (+25) ед,
артиллерийских систем – 599 (+3) ед,
РСЗО – 201 (+0) ед,
средств ПВО – 93 (+0) ед,
самолетов – 204 (+0) ед,
вертолетов – 170 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8) ед,
крылатых ракет – 107 (+3) ед,
кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2 194 (+16) ед,
специальной техники – 43 (+0).
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