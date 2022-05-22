Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о героизме народов СНГ в ВОВ

CentralAsia (CA) - Верховная рада Украины проголосовала за изменения в 16 законов, сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. Среди прочего было принято решение о выходе Украины из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов Содружества Независимых Государств (СНГ) в Великой Отечественной войне. Об итогах голосования также сообщила председатель партии «Слуга народа» Елена Шуляк. За выход из соглашения проголосовали 274 депутата, заявил Железняк, передает «КоммерсантЪ».

Межправительственные соглашения о сохранности российских воинских захоронений за рубежом были подписаны с рядом зарубежных государств. Соглашение от 2011 года, о выходе из которого сегодня, 22 мая, проголосовала Рада, вступило в силу для РФ в 2013 году.

С 2014 года Украина начала процесс прекращения участия в СНГ. Официальное уведомление о выходе из организации Киев пока не направлял.

Еще до начала российской военной операции Верховная рада приняла законы о выходе страны из решения о создании и деятельности Антитеррористического центра СНГ и соглашения СНГ о происхождении товаров.