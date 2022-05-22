МВД Таджикистана сообщило о гибели связанного с массовыми протестами «авторитета» Мамадбокира Мамадбокирова

Мамадбокир Мамадбокиров

CentralAsia (TJ) - В таджикском Хороге Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) в результате «внутреннего конфликта» погиб лидер организованной преступной группы (ОПГ) Мамадбокир Мамадбокиров, или просто Бокир. Об этом сообщает МВД Таджикистана.

По факту инцидента начато расследование. Власти в Душанбе называют Мамадбокирова одним из главных организаторов протестов, начавшихся в ГБАО вечером 16 мая.

Лидер ОПГ, по данным министерства, погиб сегодня, 22 мая, в 17:30 по местному времени в городе Хороге в районе Верхнего Хорога в результате внутреннего конфликта. «По факту инцидента областная прокуратура начала предварительное расследование»,— сообщает МВД. Подробности в сообщении не приводятся.

Ранее в ГБАО прошли протесты, в ходе которых один из участников митинга погиб, а трое сотрудников МВД получили ранения. По словам оппозиционеров, причиной недовольства стал жесткий пропускной режим, уже давно действующий в регионе, и аресты его известных уроженцев — в том числе с депортацией из России.

Бокир, ветеран пограничной службы, известен жесткой борьбой с наркотрафиком на границе с Китаем. Как утверждал сам Мамадбокир Мамадбокиров, это и стало причиной его увольнения — контрабанду якобы курировали высокопоставленные чиновники. В свою очередь, власти называют «авторитетов» не иначе как лидерами ОПГ.

Также Мамадбокирова называли одним из неформальных лидеров ГБАО.

Позже МВД Таджикистана подвело первые итоги «антитеррористической операции», начавшейся утром 18 мая. Как утверждают в ведомстве, им удалось ликвидировать 8 боевиков и задержать 114.

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