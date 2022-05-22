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Зеленский анонсировал законопроект об особом статусе граждан Польши на Украине

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах в ближайшее время внести в парламент законопроект об особом правовом статусе граждан Польши в его стране. Об этом сообщила народный депутат от партии «Слуга народа», постоянный представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря в своем Telegram-канале. Детали законопроекта пока не известны.

Сегодня, 22 мая, в Верховной раде Украины выступил президент Польши Анджей Дуда. Он стал первым президентом другой страны, который выступил в украинском парламенте с 24 февраля. В ходе визита Анджей Дуда также планирует встретиться с Владимиром Зеленским.

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