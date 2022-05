Китай пригласил Казахстан вступить в БРИКС+

CentralAsia (KZ) - Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь опубликовал в своём Twitter пост, где пригласил Казахстан стать участником БРИКС+.

«Сердечно приветствуем присоединение Казахстана, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Индонезии, Нигерии, Сенегала, ОАЭ и Таиланда к диалогу БРИКС+», - написал он в Twitter.

По его словам, «солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран имеет большое значение для решения сегодняшних глобальных проблем».

Warmly welcome Kazakhstan, Saudi Arabia, Argentina, Egypt, Indonesia, Nigeria, Senegal, UAE & Thailand to join BRICS+ Dialogue.



A timely meeting. Solidarity & cooperation of emerging markets and developing countries is of great significance to address today’s global challenges. https://t.co/ClhZnMoM1H