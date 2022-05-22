Силы афганского сопротивления заявили об уничтожении свыше 20 талибов в Панджшере

CentralAsia (CA) - Отряды афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) провели в северной провинции Панджшер операцию, в ходе которой уничтожили более 20 боевиков радикального движения «Талибан». Об этом сообщил в воскресенье агентству Aamaj News глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

«Наши силы перешли в контрнаступление в районе Хасарек и атаковали позиции противника, - отметил он. - Бойцам фронта удалось нанести потери талибам, которые оказали сопротивление». По словам Назари, боестолкновения в Панджшере продолжаются.

Как передало агентство, на север Афганистана направился из Кабула министр обороны во временном правительстве талибов Мохаммад Якуб. Ранее в провинции Панджшер, Баглан и Тахар были переброшены воинские подкрепления.

В свою очередь министр иностранных дел во временном правительстве талибов Амир Хан Моттаки в распространенном телеканалом TOLOnews заявлении опроверг сообщения об обострении обстановки на севере Афганистана. «Никакого вооруженного сопротивления в Панджшере не существует», - указал он. По словам Моттаки, в Кабуле также не произошло за последнее время никаких инцидентов, связанных с безопасностью.

Комментируя создание 19 мая в Анкаре так называемого Высшего совета национального сопротивления с участием 40 афганских политических и военных деятелей, находящихся в изгнании, Моттаки отметил, что «мнимые организации за пределами страны не вызывают беспокойства у руководства талибов».

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул. Несогласные с властью радикалов афганские политики организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд - сын и преемник полевого командира Ахмад Шаха Масуда (1953-2001). В январе в Тегеране состоялась встреча Масуда с Моттаки, за которой последовали неофициальные переговоры между ФНС и делегацией талибов. Однако они не привела к прогрессу из-за разногласий относительно создания инклюзивного правительства в Афганистане, на котором настаивает ФНС.