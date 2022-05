Sakiai делает заявление 3x3 после победы над Ulaanbaatar Challenger и получения билета на Prague Masters

CentralAsia (MNG) - Sakiai (Литва) напомнили о своих талантах после того, как заставили замолчать домашних болельщиков на FIBA 3x3 Ulaanbaatar Challenger 2022 и забронировали билет на Prague Masters.

Смертоносные литовцы ошеломили фаворитов родного города Ulaanbaatar MMC Energy в напряженном финале и завоевали титул в первом Challenger сезона.

Посеянный под номером 3 Sakiai был вынужден работать, начав с триллера 21-19 против Utsunomiya (Япония) в первом матче, прежде чем довольно убедительно проиграть принимающей стороне Ulaanbaatar MMC Energy 21-14 и закончить первый день.

Получилась та же самая старая история, где Sakiai были недостаточно хороши, чтобы действительно сравниться с большими мальчиками. Но затем они щелкнули выключателем во второй день, расстроившись из-за посева №1 Antwerp (Бельгия), а затем в полуфинале обыграли специалиста по защите Dusseldorf LFDY (Германия).

Sakiai внезапно набрал обороты, а затем пронесся мимо Ulaanbaatar MMC Energy и обеспечил уверенную победу в титуле. Триумф был основан на их горячей стрельбе — ведь они смертоносные литовцы — они набрали 39% лучших результатов турнира из 2.

Второе место: Ulaanbaatar MMC Energy (Mонголия)

Во второй раз подряд команда №1 Монголии заняла второе место дома, а ранее в этом месяце также заняла второе место в FIBA 3x3 Ulaanbaatar Super Quest 2022.

Тем не менее, Ulaanbaatar MMC Energy есть что понравиться, поскольку они готовятся к Manila Masters, который состоится в следующие выходные, что станет второй остановкой мирового турне в этом году.

Ulaanbaatar MMC Energy не проигрывал на пути к финалу, о чем свидетельствует захватывающая победа над Amsterdam (Нидерланды), занявшим второе место в полуфинале. В решающем матче они уступили Sakiai под номером 3, но Ulaanbaatar MMC Energy выглядит по-настоящему: Сэр, Дэлгэрням Даваасамбуу и Дөлгөөн Энхбат оказались трехголовым монстром на О.

Все еще развивающаяся химия, признаки хорошие для Ulaanbaatar MMC, поскольку они ожидают первую победу Мастерс в Маниле.

