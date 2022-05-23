Итальянская компания Aurora Vision объединилась с монгольским BroSis Pictures and Culture Distributor

CentralAsia (MNG) - Стимулы Монголии для съемок кино и телевидения готовы к использованию.

Итальянская компания Aurora Vision объединилась с монгольским BroSis Pictures and Culture Distributor для совместного производства документального фильма «Вокруг Гэр»- («Вокруг юрты»). Этот фильм является одним из первых, в котором используется недавно разработанная в Монголии схема скидок на съемку в локациях.

Режиссеры Лия Бельтрами и Болорцэцэг Дугардондов, продюсеры Андреа Морген, Бельтрами и Цэнгэл Даваасамбуу, «Round Ger» - «Вокруг Гэр»- («Вокруг юрты») фокусируется на отношениях между молодой матерью и ее дочерью-инвалидом. Ожидается, что производство начнется в июле следующего года.

«Мы полны решимости сделать Монголию новым важным местом для съемок», — сказала Номин Чинбат, министр культуры Монголии, в интервью Variety в Каннах. «Для этого недостаточно просто иметь удивительное разнообразие локаций. Мы также должны быть в состоянии предложить значимую программу поощрения».

Монголия предлагает базовую схему скидки 30%, которая уже конкурирует с другими местами в Азии. Это может быть увеличено еще на 10% для культурно значимых произведений, которые проходят тест. Еще 5%, что в сумме составляет 45%, доступны для покрытия расходов на актеров и съемочную группу.

Схема распространяется как на кино, так и на телевидение, и требует минимальных расходов в размере 500 000 долларов. Нет ограничений на сумму денег, которые могут быть выплачены на какой-либо отдельный проект, хотя правительство выделило первоначальный пул в размере 25 миллионов долларов. От первой заявки до окончательной выплаты может потребоваться около двух лет.

Новый Национальный совет по кинематографии Монголии, первое официальное государственное учреждение по кинематографии в стране, будет управлять планом скидок и занял свое место на Каннском рынке. «Мы хотим, чтобы MNFC была независима от правительства, даже если оно поддерживается правительством. Это сделано для того, чтобы стимулы были защищены в случае смены правительства», — сказала Номин Чинбат, ранее возглавлявшая «Монгол TV HD». «Я думаю, что то, что у нас есть, простое, чистое и конкурентоспособное».

Она говорит, что потребовалось примерно три года, чтобы разработать схему внутри министерства, а затем убедить министерство финансов и законодателей. Наконец, в январе этого года он был принят парламентом. «Нам пришлось привести примеры успеха подобных схем за рубежом», — сказала Номин Чинбат. «И показать экономические преимущества схем стимулирования производства».

Страна имеет несколько официальных договоров о сотрудничестве в аудиовизуальном секторе, но имеет около 43 соглашений о культурном сотрудничестве с 26 странами. Это может помочь повысить интерес к использованию схемы поощрения местоположения или продвинуть ее дальше.

Монголия была одной из первых стран в мире, отреагировавших на кризис COVID-19 отключениями. Это неизбежно подорвало кино- и телепроизводство. Но Монголия также была одной из первых, кто вновь открылась. Ее международные границы были открыты для всех с февраля 2022 года, объемы кинопроката увеличились, а за последние два года открылись новые кинотеатры.

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