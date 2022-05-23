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Монголия заявила, что готова помочь Северной Корее в ее усилиях по борьбе с COVID-19, — The Korea Herald

CentralAsia (MNG) -  Заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр принял посла Северной Кореи в Монголии О Сон Хо в пятницу в Улан-Баторе, Монголия, и выразил важность, которую Монголия придает развитию отношений с Северной Кореей.

Монголия заявила, что готова помочь Северной Корее в ее усилиях по борьбе с COVID-19 в рамках двусторонних или многосторонних договоренностей.

Посол Северной Кореи в Монголии О Сон Хо приветствовал это предложение и выразил готовность работать с Мөнхжин Батсумбэр для дальнейшего углубления монголо-северокорейских связей.

Ранее 20 мая, глава администрации президента Монголии Содбаатар Янгуг принял посла КНДР в Монголии О Сын Хо.

В ходе встречи Я.Содбаатар подчеркнул, что Монголию и КНДР связывают традиционно дружественные отношения и наши страны стремятся к их дальнейшему развитию. Отметив, что две страны и народы имеют добрую традицию поддержки друг друга, глава Администрации президента выразил обеспокоенность в связи с распространением пандемии коронавируса в КНДР и ухудшением ситуации, заявив, что правительство Монголии готово оказать гуманитарную помощь КНДР.

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