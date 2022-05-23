Fitch прогнозирует экономический рост Монголии на уровне 1,2 процента

CentralAsia (MNG) - Fitch подтвердило рейтинги Монголии на высоком уровне по сравнению с аналогами на уровне «B» и благоприятные среднесрочные перспективы роста. Рейтинги сдерживаются высокой зависимостью страны от внешнего финансирования, узкой экономической базой, преимущественно ориентированной на экспорт товаров в Китай, и повторяющимися приступами политической нестабильности.

Fitch прогнозирует, что рост в этом году останется сдержанным на уровне 1,2 процента после 1,4 процента в 2021 году, несмотря на повышение цен на сырьевые товары и повторное открытие международных границ после достижения высоких показателей вакцинации против Covid-19. Тем не менее, экспорт угля и торговля другими товарами были серьезно нарушены из-за продолжающегося закрытия границы с Китаем, крупнейшим торговым партнером Монголии, в соответствии с политикой первого «динамического нуля Covid».

Fitch ожидает, что в 2023 г. перебои с пограничными перевозками уменьшатся, хотя могут возникнуть дополнительные риски снижения темпов роста, если перебои в торговле с Китаем будут более продолжительными. Глобальные экономические последствия войны на Украине и узкие места в поставках из-за перебоев с импортом из России и Китая приводят к инфляционному давлению, которое будет сказываться на реальных доходах и частном потреблении.

Тогда Международный валютный фонд сократил прогноз экономического роста Монголии на 2022 год. Ангана Банерджи, глава рабочей группы Международного валютного фонда, заявила, что экономика Монголии ранее сократилась с 7 процентов до 1 процента. Рабочая группа Международного валютного фонда посетила Монголию для анализа экономической, бюджетной и финансовой ситуации.

Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в ноябре прошлого года прогнозировал экономический рост Монголии на уровне 3,5% в 2022 году и 7% в 2023 году. Однако это банк резко снизил прошлогоднего прогноза. По оценкам банка, экономика Монголии сократится на 2,5 процента в 2022 году и не будет расти в 2023 году.

Азиатский банк развития снизил прогноз экономического роста Монголии на 2022 год до 2,3 процента. По данным банка прогноз экономического роста Монголии на 2023 год установлен на уровне 5,6 процента. Например, Азиатский банк развития заявил, что рост в 2022 и 2023 годах будет зависеть от того, будут ли открыты основные пограничные переходы с Китаем, увеличится ли распространение COVID-19 и как Монголия отреагирует на экономическое давление из-за вторжения России в Украину.

источник: IDAX

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