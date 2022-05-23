IPO банков должно начаться до выборов в Монголии

CentralAsia (MNG) - Постоянный комитет по экономике рассмотрел проект поправок к Закону о порядке введения в действие измененного Закона о банках 17 мая.

Законопроект предусматривает продление срока, необходимого для преобразования некоторых банков в открытые акционерные общества. В соответствии с принятым 29 января 2021 года Законом о порядке введения в действие измененного Закона о банках некоторые влиятельные банки должны быть реструктурированы в публичные компании до 30 июня 2022 года. Однако Постоянный комитет по экономике принял решение 3 мая с.г., предложив премьер-министру Л.Оюун-Эрдэнэ продлить срок преобразования банков в открытые акционерные общества.

В частности, проект поправки продлевает срок перехода банков в открытое акционерное общество до 30 июня следующего года.

Инициаторы законопроекта сообщили, что Комиссия по финансовому регулированию и Монгольский банк рассматривают поданные банками предложения по реструктуризации в соответствии с совместными положениями.

Монгол Банк (ЦБ Монголии) считает необходимым провести переоценку качества активов банков и принять меры по отражению результатов оценки в финансовой отчетности банков.

В ходе встречи депутат Х.Ганхуяг прокомментировал: «Вопрос о сроках был решен после долгих дискуссий. В соответствии с законом одно лицо не может владеть более чем 20 процентами акций банка после 31 декабря 2023 года. Поступали сообщения о том, что банки присваивали госимущество и даже влияли на выборы. Чтобы закрыть это, был установлен крайний срок банковской реформы. Поэтому эта работа должна начаться до избирательного цикла. Однако этот срок будет продлен. Это самая большая реформа нынешнего парламента. Почему его откладывают из-за того, что всего четыре-пять человек? Я не думаю, что есть достаточные основания для отсрочки».

«Банки смогли выйти на IPO в прошлом году. В прошлом году 2 триллиона тугриков ($ 642 млн) было конвертировано в криптовалюты. Таким образом два триллиона тугриков были вложены в бесполезные вещи. Но сегодня инициаторы законопроекта говорят о том, что у некоторых банков недостаточно денег для выпуска акций на сумму 500 млрд тугриков ($ 160 млн). При проведении IPO банки не обязаны сначала выпускать все свои акции. До 31 декабря 2023 года возможен дополнительный выпуск акций и уточнение доли собственности. Некоторые банки, которые не были готовы в прошлом и не хотят этого делать, не смогут передать другим 80 процентов своих акций. Таким образом, вопрос о продлении срока будет обсуждаться снова. Поэтому я хотел бы обратиться к Управляющему Монгольским банком Б.Лхагвасурэн с просьбой предпринять смелые действия по этому вопросу», - сказал он.

На встрече председатель Постоянного комитета по бюджету Ч.Хурэлбаатар раскритиковал Монгольский банк за плохую работу. Он отметил: «Почему Монгол Банк не подготовил количественную оценку рисков банков? Инициаторы законопроекта поясняют, что крайний срок будет перенесен в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда (МВФ). Я понимаю, что центральный банк не выполнил свою работу и фактически откладывает ее. Граждане рискуют покупать акции плохих банков. Таким образом, вы должны были сделать проверку качества активов заранее. Б.Лхагвасурэн слишком безответственен».

Управляющий Монгол Банк Б.Лхагвасурэн сообщил: «Банки представили свои планы IPO в центральный банк. Они смогут избежать потенциальных проблем на фондовом рынке, если законный срок размещения их акций на первичном рынке будет продлен. Кроме того, экономическая ситуация нестабильна из-за международной ситуации. Поэтому считаем необходимым провести переоценку качества активов банков и принять меры по отражению результатов оценки в финансовой отчетности банков. Продление срока является продлением срока преобразования банков в открытое акционерное общество. Это не отсрочка. Если пять крупнейших системно влиятельных банков предложат свои акции одновременно до 30 июня, есть риск, что это повлияет на цену акций».

В апреле прошлого года МВФ поддержал идею выхода коммерческих банков на IPO, но посоветовал отложить эту работу с учетом текущей ситуации с пандемией и международного кризиса.

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