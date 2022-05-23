Монголия примет матчи группы B квалификации Кубка Азии по футболу

CentralAsia (MNG) - Третий раунд квалификации Кубка Азии пройдет с 8 по 14 июня на шести централизованных площадках. Всего в этом раунде примут участие 24 команды, которые сразятся за 11 мест, доступных на Кубке Азии 2023 года.

Команды были поровну разделены на шесть групп и сыграют одиночные круговые матчи. Победители групп и пять лучших участников, занявших вторые места во всех группах, получат право на участие в главном событии.

Группа А состоит из Иордании, Кувейта, Индонезии и Непала. При этом все матчи группы B примет Монголия. К хозяевам присоединятся Филиппины, Палестина и Йемен.

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