Rio Tinto предоставит Turquoise Hill промежуточное долговое финансирование на сумму до $400 млн для Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto сделала предложение на сумму $2.7 млрд о покупке 49% акций канадской компании Turquoise Hill Resources, которой она еще не владеет, с целью продвижения медного проекта Оюу-Толгой.

Rio Tinto PLC (LSE:RIO) заявила, что согласилась предоставить до $400 млн в качестве промежуточного долгового финансирования Turquoise Hill Resources Ltd (TSX:TRQ), разработчику медно-золотого рудника Оюу-Толгой в Монголии.

В марте Rio Tinto объявила о предложении на сумму $2.7 млрд о покупке 49% акций канадской компании Turquoise Hill Resources, которой она еще не владеет, с целью продвижения медного проекта Оюу-Толгой.

Объявленные сегодня пересмотренные механизмы финансирования обеспечат финансирование, пока Turquoise Hill оценивает предложение Rio Tinto и будет финансировать текущую разработку подземного проекта Оюу-Толгой.

Оюу-Толгой, одно из крупнейших в мире месторождений меди и золота, на 66% принадлежит Turquoise Hill, а остальные акции принадлежат правительству Монголии. С момента начала строительства в 2019 году проект претерпел значительные задержки.

Rio Tinto заявила, что ее временное финансирование будет доступно в любое время до конца декабря 2022 года.

Крайний срок в ранее согласованном плане финансирования Turquoise Hill для проведения первичного размещения акций на сумму не менее $650 млн также был продлен с конца августа 2022 года до конца 2022 года, сообщила Rio Tinto.

Оюу-Толгой может работать около 100 лет на пяти известных месторождениях полезных ископаемых.

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