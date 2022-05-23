В Ташкенте выявили случаи незаконной продажи туркменского маната

- Узбекистан, происшествия
- 9:21, 23 мая 2022
- Просмотров: 584
CentralAsia (UZ) - В Ташкенте и Ташобласти задержаны граждане, пытавшиеся незаконно продать свыше 290 тысяч туркменских манатов.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного Департамента при Генпрокуратуре в Ташкентской области граждане Р.Б. И О.А. были задержаны при продаже 77,9 тысяч манатов за 6,5 тысяч долларов.
Также в Чиланзарском районе города Ташкента были задержаны граждане Б.А. и А.К., которые вступив в преступный сговор, попытались продать другому гражданину 213 тысяч туркменских манатов за 13 тысяч долларов и 60 млн сумов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 177 Уголовного кодекса, ведется следствие.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.