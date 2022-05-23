В Ташкенте выявили случаи незаконной продажи туркменского маната

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте и Ташобласти задержаны граждане, пытавшиеся незаконно продать свыше 290 тысяч туркменских манатов.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Департамента при Генпрокуратуре в Ташкентской области граждане Р.Б. И О.А. были задержаны при продаже 77,9 тысяч манатов за 6,5 тысяч долларов.

Также в Чиланзарском районе города Ташкента были задержаны граждане Б.А. и А.К., которые вступив в преступный сговор, попытались продать другому гражданину 213 тысяч туркменских манатов за 13 тысяч долларов и 60 млн сумов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 177 Уголовного кодекса, ведется следствие.