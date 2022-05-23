экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане выпал снег. Видео

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 21 мая наблюдалось ухудшение погодных условий. Во многих регионах республики были сильные дожди, передает upl.uz

Согласно данным синоптиков, 21 мая в горных и предгорных районах Узбекистана выпал снег. Также снежные осадки наблюдались в Зааминском районе Джизакской области, Китабском и Дехканабадском районах Кашкадарьинской области.

Отмечается, что ухудшение погодных условий будет наблюдаться до 23 мая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минобороны России заявило об 11 сбитых украинских беспилотниках
  • В Ташкенте задержали пассажира, пытавшегося провезти конфеты с каннабисом
  • За сутки в Монголии выявлено 46 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com