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В Ташкенте задержали пассажира, пытавшегося провезти конфеты с каннабисом

CentralAsia (UZ) -  Гражданин, прилетевший из Нью-Йорка, привез с собой шоколад, мармелад и жевательные резинки, в составе которых было конопляное масло.

Как сообщает пресс-служба ГТК, в багаже одного из пассажиров, прилетевшего в Ташкент из Нью-Йорка, был обнаружен подозрительный груз - 18 мармеладных конфет, 2 упаковки с жевательной резинкой и 1 упаковка с 10 шоколадными конфетами. Как выяснилось, во всех этих сладостях содержалось конопляное масло. Информация об этом была отражена на упаковках.

В ходе проверки багажа также было обнаружено 14 единиц различных приборов для употребление наркотических средств, одно приспособление для измельчения и 4 свертка бумаги, используемой для курения наркотических средств.

Кроме того, в футляре для очков сотрудники таможни обнаружили спрятанный полиэтиленовый свёрток с марихуаной весом 1,2 гр.

Владелец груза заявил, что использует их в медицинских целях и не знаком с действующим в стране законодательством.

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