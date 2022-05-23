Талибы закрыли правозащитный орган в Афганистане

CentralAsia (CA) - Власти «Талибана» во вторник заявили, что они распустили независимую комиссию Афганистана по правам человека, поскольку это «не считалось необходимым», передает Dawn.

С тех пор как талибы захватили власть в августе прошлого года, они закрыли несколько органов, защищавших свободу афганцев, в том числе избирательную комиссию и министерство по делам женщин.

«У нас есть некоторые другие организации, которые занимаются деятельностью, связанной с правами человека, организации, связанные с судебной системой», — сказал AFP заместитель пресс-секретаря афганского правительства Инамулла Самангани, не вдаваясь в подробности.

Работа комиссии по правам человека, которая включала в себя документирование жертв среди гражданского населения в ходе двухдесятилетней войны в Афганистане, была остановлена, когда в прошлом году талибы свергли поддерживаемое США правительство, а высшие должностные лица этого органа бежали из страны.

Совет национальной безопасности и совет по примирению, которые способствовали миру, также были закрыты в выходные, когда правительство объявило свой первый годовой бюджет.

«Эти отделы не считаются необходимыми, поэтому они распущены. Но в будущем, если они понадобятся, они могут возобновить свою работу», — сказал Самангани.

«Талибан» сталкивается с финансовым дефицитом в размере около 44 млрд афгани (около 500 млн долларов) в стране, почти полностью зависящей от иностранной помощи.

ООН раскритиковала закрытие правозащитного органа

Организация Объединенных Наций в четверг раскритиковала решение талибов закрыть Афганскую независимую комиссию по правам человека (AIHRC), назвав это «глубоким шагом назад».

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет сказала, что она «встревожена» роспуском. «AIHRC проделала огромную работу в чрезвычайно сложных условиях на протяжении многих лет, привлекая внимание к правам человека всех афганцев, включая жертв со всех сторон конфликта», — говорится в заявлении.

Однако организация не может работать с августа 2021 года.

Бачелет сказала, что во время своего визита в Кабул в марте она обсудила с властями де-факто важность восстановления независимого правозащитного механизма, который мог бы получать жалобы населения и доводить до сведения властей проблемы.

Хизер Барр, заместитель директора Хьюман Райтс Вотч по правам женщин, сказала, что ее шокировало то, что Афганистан отступил из-за закрытия границ. «Очень важно было куда-то идти, просить о помощи и требовать справедливости», — написала она в твиттере.