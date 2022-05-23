Посол США осудил рейды в Ташкенте против бород

CentralAsia (UZ) - Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм осудил сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов заставляют парней-мусульман сбривать бороды.

«Полиция насильно сбривает бороды мужчинам. Америка обеспокоена такими действиями», – сказал посол на пресс-конференции в Ташкенте.

Издание Eurasianet цитирует слова Дэниела Розенблюма. По словам посла США, нарушение религиозных свобод в Узбекистане может свести на нет реформы, осуществленные в стране на протяжении последних пяти лет.

Как пишет издание, в декабре 2020 года Государственный департамент США исключил Узбекистан из списка особого наблюдения (Special Watch List) для правительств, которые участвуют или терпимо относятся к «серьезным нарушениям религиозной свободы».

Сообщения о том, что узбекские начали кампанию по принудительному сбриванию бород верующим мужчинам появились после того, как 6 мая вайнер Абдурахмон Абдурахмонов, известный под псевдонимом Абдурахмон Муфид (Abu Vines), разместил на своей странице в Instagram'е (1,3 миллиона подписчиков) фотографию без бороды.

В прошлом правительство Узбекистана проводило такие кампании в целях недопущения открытой демонстрации набожности среди населения.

«Пожалуйста, не спрашивайте, что случилось, зачем я побрился, все ли хорошо у меня, есть ли у меня проблемы. Мне может быть сложно ответить. Но я надеюсь, что люди, которые видели это и знают об этом, поймут сами», – написал вайнер на своей страниц в Instagram'е.

В тот же день пользовать Facebook'а Мухаммадюсуф Кобилов разместил фотографии до и после бритья. По его словам, время между снимками составляет пять часов, а побриться ему пришлось после посещения районного ОВД.

26-летний Кобилов в интервью изданию Eurasianet сказал, что пять месяцев назад он в поисках работы приехал в Ташкент из Намангана. По словам Кобилова, во время работы его на улице остановил сотрудник Дорожно-патрульной службы и сказал, что ему нужно пойти с ними для идентификации личности.

«В участке был парень, который держал в руках машинку для бритья бороды. Меня отвели в туалет и там сбрили бороду. Сотрудники милиции не применяли в отношении меня физическую силу», – говорит Мухаммадюсуф Кобилов.

Он утверждает, что в участке, помимо него, было еще минимум 10 человек, которых также заставляли сбривать бороды.

Мужчина заявил, что их грозили привлечь к ответственности по статье о невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел и арестом на 15 суток.

Кобилов в беседе с корреспондентом Eurasianet сказал, что его мнение о ношении бороды не изменилось и он снова намеревается отрастить бороду. «Совсем скоро моя борода снова вырастит и я опять буду ходить с бородой. Это мой выбор и моя вера», – сказал он.

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов прокомментировал ситуацию с принудительным сбриванием бород.

«Совершенно неправильно связывать оперативно-профилактические мероприятия, проводимые правоохранительными органами в борьбе с преступностью и обеспечении общественной безопасности, с религиозными убеждениями граждан. Напоминаем, что гражданин может подать жалобу в установленном порядке, если считает, что его конституционные права нарушены», – сказал он.​