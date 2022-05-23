ООН заявила о росте числа беженцев в мире до 100 млн впервые в истории

CentralAsia (CA) - Впервые в мировой истории число беженцев достигло 100 млн человек, причина этого — военные конфликты на Украине и в других странах, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Сто миллионов — это суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его мнению, эта ситуация служит «тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, которые заставляют невинных людей покидать свои дома».

К концу 2021 года, указывает УВКБ ООН, число насильственно перемещенных лиц по всему миру достигло 90 млн человек в связи с конфликтами в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Конго. В 2022 году к ним прибавился конфликт на Украине, который привел к волне миграции как из страны (по данным УВКБ, это 6 млн человек), так и внутри нее (8 млн).

Из более чем 100 млн беженцев по всему миру 53 млн человек были вынуждены поменять местожительство внутри границ территории, где идет конфликт, уточняет управление.

По данным ООН на 20 мая, число украинцев, покинувших страну с момента начала российских военных действий, составляет 6 млн 444 тыс. человек. Большая часть из них выехала в Польшу — 3 млн 463 тыс. В Румынию направились 943 тыс. человек, в Россию — 887 тыс., в Венгрию — 633 тыс., в Молдавию — 468 тыс., в Словакию — 435 тыс., в Белоруссию — 27 тыс.