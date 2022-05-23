Межведомственная делегация США посетит Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан

CentralAsia (KZ) - Межведомственная делегация администрации США посетит 23-27 мая Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан для укрепления связей с регионом, сообщил Госдепартамент США.

Делегацию возглавляет помощник госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в ее состав входят старший директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, высокопоставленные сотрудники Министерства обороны и Агентства по международному развитию (USAID).

В сообщении говорится, что целью визитов является «укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии».

Американцы встретятся с представителями властей, гражданского общества, деловых кругов четырех стран. В повестке переговоров - экономическое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности, поддержка «общих ценностей», местной культуры, прав женщин, обсуждение продовольственной безопасности, помощь беженцам из Афганистана.

Госдеп информирует, что во время пребывания в Кыргызстане планируется встреча делегации с высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса. Участники встреч будут «искать способы, с помощью которых Соединенные Штаты могут лучше поддерживать общие ценности, местную культуру и экономическое развитие».

В Узбекистане делегация встретится с официальными лицами правительства страны, бизнесменами. Стороны обсудят «укрепление экономического партнерства, общие ценности и поддержку США в расширении прав и возможностей женщин».

В Таджикистане американские чиновники помимо встреч с высокопоставленными должностными лицами примут участие в ежегодных двусторонних консультациях «по развитию экономических связей и укреплению сотрудничества в области безопасности». Будут также обсуждаться вопросы гуманитарной помощи и другой поддержки афганских беженцев, прав человека и совместных инициатив по продовольственной безопасности и роли женщин в обществе.

В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими официальными лицами и лидерами гражданского общества, «чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин».

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