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Йокодзуна из Монголии в седьмой раз завоевал Кубок Императора
Йокодзуна Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ
Йокодзуна Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  Йокодзуна Тэрунофудзи Ган-Эрдэнэ завоевал Кубок Императора на Летнем турнире в токийском Дворце сумо «Кокугикане», вытеснив за соломенную окантовку озэки Митакэуми в заключительный день басё (сэнсюраку).

Тэрунофудзи опередил на одну победу комусуби Дайэйсё, четвертого маэгасира Запада Таканосё и двенадцатого маэгасира Запада Саданоуми.

Тэрунофудзи Харуо ( 照ノ富士　春雄), или Тэрунофудзи, настоящее имя Сэйдзан Сугиномори, имя при рождении Гантулгын Ган-Эрдэнэ, род. 29 ноября 1991 года, в Улан-Баторе, Монголия — японский борец сумо монгольского происхождения, 73-й ёкодзуна в истории. Тэрунофудзи — пятый монгол и седьмой иностранец, получивший высшее звание в сумо. Один из самых популярных рикиси настоящего времени.

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