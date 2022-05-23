«Ъ»: Россия хочет добиться от всех членов ЕАЭС зерновых квот и пошлин

CentralAsia (CA) - Несмотря на ожидаемый в России в 2022 году рекордный урожай пшеницы, российские регуляторы пытаются и дальше жестко контролировать экспорт зерна уже на уровне ЕАЭС. По данным «Ъ», опасаясь реэкспорта, Россия хочет, чтобы все члены союза ввели квоты и пошлины на вывоз зерна, а также может продлить ограничения на поставки в ЕАЭС, действующие пока до 30 июня. Против выступает Казахстан, заинтересованный в развитии поставок за рубеж.

На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны, рассказали источники «Ъ».

По их словам, Минсельхоз РФ считает меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений.

В Минсельхозе РФ и ЕЭК на запросы «Ъ» не ответили.

В РФ с июня 2021 года действует плавающая пошлина на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 70% от разницы между средним значением ценовых индикаторов и базовой частью. Так, на неделе с 20 мая пошлина на экспорт пшеницы установлена на уровне $110,5 за тонну, ячменя и кукурузы — $76,5 за тонну. С 15 февраля по 30 июня экспорт зерна также ограничен квотой в 11 млн тонн, в том числе 8 млн тонн пшеницы. Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего РФ в дискриминации. В ответ он также ввел квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников «Ъ», на совещании в ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

По словам собеседника «Ъ», сибирская пшеница сегодня торгуется в среднем по 18 тыс. руб. ($305) за тонну с НДС, что примерно на 5 тыс. руб. ($83) дешевле казахстанской.

Члены ЕАЭС еще в августе 2021 года планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров. Но идея так и не была реализована. Сегодня полный запрет на вывоз пшеницы ввела Белоруссия. Армения и Кыргызстан готовят решения о пошлинах и квотах, знает источник «Ъ». Казахстан же против пошлин, так как те могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства, добавляет собеседник «Ъ». В профильных министерствах Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении не ответили на запрос «Ъ».

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что «с абстрактной точки зрения» регулирование экспорта зерновых по внешнему контуру ЕАЭС — правильная мера. Но с внедрением подхода могут быть проблемы из-за несогласия отдельных стран, подчеркивает эксперт. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский полагает, что против выступит только Казахстан.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов не видит причин для Казахстана принимать условия российской стороны.

По его мнению, это не будет отвечать интересам фермеров страны, которая выступает крупным экспортером: вместе с мукой в пересчете на зерно общий объем поставок доходит до 7–8 млн тонн в сезон. Как отмечает эксперт, цель ЕАЭС — именно свободная торговля и Казахстан мог бы стать важным покупателем российского зерна в преддверии вероятного рекордного урожая. Ранее «Совэкон» повысил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2022 году на 1,2 млн тонн, до 88,6 млн тонн на фоне отличного состояния озимых культур и увеличения площадей яровой пшеницы. В 2021 году урожай пшеницы в РФ был 76 млн тонн.

Источник «Ъ» уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить идентичные меры спровоцирует Минсельхоз РФ продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС. Между тем, подчеркивает собеседник «Ъ», для Казахстана важно получать российское зерно с июля: страна выращивает яровую пшеницу, сбор которой активно начинается только в августе.