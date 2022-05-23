РБК: Сдача «Азовстали». Чем завершились 3 месяца военной операции на Украине

CentralAsia (CA) - Главные итоги третьего месяца операции

Спустя почти три месяца после начала российских военных действий в Украине министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о «полном освобождении» «Азовстали» и взятии под контроль Мариуполя, бои за который шли с конца февраля. Мариуполь — второй по величине город Донецкой области и один из крупнейших портов на Азовском море. Географическое положение делает этот город стратегически важным, поскольку его взятие позволит создать наземный коридор из Луганска в Донецк и дальше в Крым, пишет РБК.

Расположенный в Мариуполе металлургический комбинат «Азовсталь» был основным очагом сопротивления украинских военных. Комбинат, площадь которого составляет 11 кв. км, или примерно 1/15 всего города, является одним из крупнейших металлургических заводов в Европе, который входит в горно-металлургическую группу компаний «Метинвест». Этой группой владеет самый богатый человек Украины — бизнесмен Ринат Ахметов. До российских военных действий «Азовсталь» производила около 10 млн т стали в год, указывает The New York Times со ссылкой на заявление Ахметова. По данным меткомбината, в 2021 году выпуск общего проката составил 4,1 млн т. Производство стали составило 4,34 млн т, выпуск чугуна — 3,8 млн т.

Сначала «Азовсталь» собирались взять штурмом, о таких планах неоднократно заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров. В частности, он писал 16 марта, что депутат Госдумы Адам Делимханов ознакомился с планом штурма чеченскими спецназовцами металлургического комбината «Азовсталь» и дал указание «очистить территорию завода планомерно и максимально безопасно для личного состава». 21 марта Кадыров сообщил, что чеченские военнослужащие «взяли и зачистили» завод «Азовсталь», а затем приступили к штурму. Спустя две недели глава Чечни поделился видео штурма предприятия чеченскими бойцами. «Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», — заявил Кадыров 4 апреля. А несколькими днями позднее он пообещал украинским силам, которые находятся на мариупольском заводе, конец «по всем жанрам Голливуда», добавив, что «хеппи-энда не предвидится». 12 апреля Кадыров опубликовал еще одно видео боев на «Азовстали». На записи чеченские бойцы стреляют по предполагаемому укрытию «националистов» и бросают туда гранату.

19 апреля к штурму комбината приступили военнослужащие Донецкой народной республики, о чем сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. «Частично штурмовые группы, подобранные для штурма данного объекта, приступили к своей работе, — приводит РИА Новости слова Басурина, который также добавил, что огневую поддержку наступающим частям оказывали российские военные, активно работает авиация и артиллерия. Однако спустя три дня, 21 апреля, президент России Владимир Путин запретил штурмовать комбинат, распорядившись при этом блокировать промзону «так, чтобы муха не пролетела».

Кроме военных ВСУ на заводе были гражданские, раненые и члены батальона «Азов». Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев прекратит мирные переговоры с Москвой, если оставшиеся на заводе люди будут уничтожены. После блокировки комбината активизировались переговоры об эвакуации мирных жителей и выводе военных, в том числе с участием ООН и Международного комитета Красного Креста. Эвакуация с «Азовстали» проходила в несколько этапов: в начале мая вывели гражданских, спустя несколько дней с завода эвакуировали раненных, затем начал сдаваться в плен военные.

20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль российских военных. По данным Минобороны РФ, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих ВС Украины, которые находились на заводе. В их числе — командир украинского нацбатальона «Азов» Денис Прокопенко (Редис), а также его заместитель Святослав Паламар (Калина).

Украина называет это не капитуляцией, а «операцией по спасению». В частности, на следующий день после сдачи завода президент Зеленский заявил, что военные, находившиеся на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, получили «сигнал» от командования ВСУ о праве «выйти и сберечь свою жизнь». По словам Зеленского, дальше все будет зависеть от обязательств, взятых на себя ООН, Международным комитетом Красного Креста и Россией, которые обещали, что сдавшиеся военные будут в безопасности ждать «того или иного формата обмена». Несколькими днями ранее в Киеве начали судить 21-летнего сержанта Вадима Шишимарина — российского солдата, обвиняемого в убийстве мирного жителя.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что трибунал для вышедших с «Азовстали» неизбежен. Судебный процесс над сдавшимися в плен украинскими военными с мариупольского комбината «Азовсталь» не может не состояться, заявил он. «В этом есть запрос простых людей, в этом есть запрос общества, в этом есть запрос у здравомыслящей части мирового сообщества», — подчеркнул Пушилин.

Какими могут быть дальнейшие цели российской армии

30 марта, на следующий день после российско-украинских переговоров в Стамбуле, Минобороны России сообщило о «плановой перегруппировке войск на киевском и черниговском направлениях». На первом этапе операции планировалось заставить украинскую армию сконцентрировать силы и ресурсы на крупных городах, включая Киев, поясняли в ведомстве. Задачи на этих направлениях выполнены, а цель перегруппировки — активизировать действия «на приоритетных направлениях» и завершить операцию по освобождению Донбасса, сообщили военные.

20 мая Шойгу заявил, что группировки вооруженных сил России совместно с подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик продолжают расширять контроль над территориями Донбасса. При этом «близится к завершению операция по освобождению» ЛНР, подчеркнул министр.

На Донбассе для российской армии и военных ЛДНР осталось еще несколько серьезных целей, на взятие которых могут уйти месяцы, отметил в разговоре с РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин. В Луганской области это города Северодонецк, являющийся крупным узлом химической промышленности Украины, и Лисичанск, на территории которого расположены угледобывающие шахты. В ДНР — это города Краматорск и Славянск, где развито тяжелое машиностроение, а также Авдеевка, пояснил Кашин.

Эти города — не настолько гигантские крепости, каковой был Мариуполь, но это сильные рубежи, для взятия которых потребуются серьезные усилия, считает эксперт. По его словам, на упомянутых территориях есть долговременные полевые укрепления, включая большое число бетонных сооружений. В некоторых случаях бои проходят в условиях городской застройки, промышленные и другие объекты которой тоже готовились к обороне, говорит Кашин. «Это по-прежнему довольно серьезная задача, потому что в этом районе сконцентрированы лучшие войска и оборона там наиболее подготовленная», — заключил эксперт.

Расположенный на левом берегу реки Северский Донец город Северодонецк, где с середины марта идут бои, является административным центром Луганской области, на территории которого расположены более 10 предприятий химической промышленности. В частности, «Северодонецкий Азот» является крупнейшим химическим предприятием Украины. Территория города составляет 58 км². Из них 20 км² под жилой застройкой и 20 км² под промышленными объектами, остальное занимают леса. Население Северодонецка перед началом спецоперации составляло 101135 чел. Город соединен тремя мостами с Лисичанском.

Лисичанск — с населением на начало года 103 459 человек — считается одним из старейших городов Донбасса (основан в 1710 году). На территории города и в пригородах работают пять угледобывающих шахт горно-химического комбината «Лисичанскуголь».

Краматорск — важнейший центр тяжелого машиностроения (преимущественно для металлургической, горно-рудной, транспортной промышленности), а также ювелирного производства и науки Украины. Население города на начало года составляло 150 084 человека. Город и принадлежащие ему поселки расположены в долинах реки Казенный Торец и его притоков, окруженных холмами. Холмы изрезаны оврагами и балками.

Славянск — транспортный узел, один из старейших грязелечебных курортных центров Украины. В городе функционируют несколько машиностроительных заводов. Наибольший удельный вес в экономике города имеет Славянская ТЭС, на которой впервые в Европе установлены два мощных энергоблока по 800 тысяч кВт. Население города до начала спецоперации составляло 106 972 чел.

Население Авдеевки составляет 31 940 чел. Более 70% трудоспособного населения задействована в промышленности. На территории города работают Авдеевский коксохимический завод, Завод железобетонных конструкций, Завод «Стройдеталь», Завод металлоконструкций ЧАО «АЗМК» и другие.

Когда будет возможно прекращение огня

В субботу 21 мая Зеленский заявил, что в боевых действиях против российских сил на Украине принимают участие 700 тыс. человек, которые дислоцированы по всей территории страны. Зеленский также отметил, что российские силы перед началом «спецоперации» перебросили войска в Крым, Белоруссию и на другие направления и «на сегодняшний день с таким объемом ни одна страна Европы не справилась бы».

Россия начала «спецоперацию» на Украине в ночь на 24 февраля. Официально российская стороны не называла численности группировки войск, участвующих «спецоперации». Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что на территории Украины находятся 167 тыс. российских военных. Скорее всего, Резник имеет в виду только те части, которые присутствуют на территории Украины, отметил Кашин. «В их число не входят поддерживающие операцию силы, находящиеся на российской территории, то есть не учитываются авиация, флот, части ПВО и так далее», — добавил он.

Конец боевым действиям между российскими и украинскими силами будет положен дипломатическим путем, уверен Зеленский. По его мнению, «победа будет очень сложная, она будет и кровавая, она точно будет в бою, но концовка точно будет в дипломатии».

На текущий момент каждая из сторон верит или, по крайней мере, демонстрирует уверенность, что сможет сломать противника, отмечает Кашин. Запад уверен, что продолжая закачивать деньги и оружие на Украину и мобилизуя человеческие ресурсы, поможет украинской армии добиться некоего надлома у России и принудить ее к отступлению. Россия, в свою очередь, рассчитывает, что, разгромив украинскую инфраструктуру, истребит украинскую армию с таким темпом, что противнику не удастся своевременно восполнить эти потери и стать на ноги, поясняет Кашин.

«Я бы предположил, что в таком режиме это может продолжаться месяцы и, видимо, где-то к концу года, к наступлению холодного сезона, станет ясно, что, с одной стороны, у Украины уже будет слишком тяжелая гуманитарная ситуация и начнет пробуксовывать это мобилизационная машина. С другой стороны, Россия, видимо, выйдет на решения каких-то минимальных задач и может посчитать возможным остановиться», — рассуждает эксперт. Для США и Европы сложившаяся ситуация несет за собой большие издержки и является фактором инфляционного давления, отметил Кашин. В общей сложности они тратят на Украину примерно $10-15 млрд в месяц. Помимо этого в Европу происходит гигантский наплыв беженцев, напомнил эксперт.

В пятницу президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает новый пакет военной и гуманитарной помощи для Киеву на сумму более $40 млрд, поскольку Украина готовится к «длительной войне на истощение» в своих восточных регионах, отмечала газета The New York Times.

Скорее всего, на определенном этапе возникнет ситуация, когда стороны предпочтут договориться, полагает Кашин, замечая, что не верит в перспективы политического договора, который «решит эту проблему». Но прекратить войну, установить довольно прочное перемирие, наверно, стороны будут в перспективе готовы, заключил эксперт.