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В Узбекистане за сутки выявлено свыше 10 инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На 23 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 940. В течение прошедших суток зафиксированы 11 (накануне – 19) новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (5), Ташкентской (4) и Хорезмской (2) областях.

За день выздоровели 15 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237161).

На лечении находятся 142 больных COVID-19.

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