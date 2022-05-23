В Узбекистане за сутки выявлено свыше 10 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:48, 23 мая 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (UZ) - На 23 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 940. В течение прошедших суток зафиксированы 11 (накануне – 19) новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (5), Ташкентской (4) и Хорезмской (2) областях.
За день выздоровели 15 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237161).
На лечении находятся 142 больных COVID-19.
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