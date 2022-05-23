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МВД Узбекистана проверяет факт применения электрошокера к казахстанцам в Самарканде

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде правоохранители ударили электрошокером туристов из Казахстана. Иностранцы отказывались проследовать в ОВД и пытались установить необходимость выполнения такой просьбы, сообщили местные СМИ.

Пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов прокомментировал инцидент.

«В настоящее время Служба вневедомственной охраны МВД Республики Узбекистан совместно с прокуратурой проводит служебное расследование по делу. По итогам расследования будет рассмотрен вопрос об увольнении и привлечении к ответственности всех сотрудников и руководителей, виновных в нарушениях закона», — заявил он.

Ранее в социальных сетях распространилось видео конфликта между туристами из Казахстана, которые приехали в Самарканд, и сотрудниками органов внутренних дел. Согласно заявлениям граждан, трое иностранцев получили множество ударов электрошокером в разные части тела.

По данным СМИ, инцидент произошел ночью 20 мая в Самарканде. Туристы, трое из которых прибыли из Казахстана, один из Ташкента, вышли из местного клуба и вызывали такси. Пока они ждали машину, к ним подошли представители правоохранительных органов и попросили предъявить документы, после чего туристов попросили проследовать в ОВД. Иностранцы пытались выяснить, в чем необходимость такой просьбы, и просили их отпустить. Завязалась перепалка, в ходе которой правоохранители применили электрошокер и силой доставили иностранцев в отделение.

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