Минздрав: В Узбекистане не зарегистрированы случаи оспы обезьян

CentralAsia (UZ) - На пресс -конференции в Ташкенте заместитель главы Службы санэпидблагополучия, профессор Нурмат Атабеков, отметил, что в Узбекистане не зарегистрировано случаев оспы обезьян, передает 23 мая Минздрав республики.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь зарегистрирована в 14 странах. Количество инфицированных составляло около 90. Кроме того, у около 30 человек подозреваются симптомы,- отметил Атабеков.

«На самом деле, это заболевание появилось не вчера или сегодня. Оно был впервые зарегистрировано в Демократической Республике Конго 52 года назад. Особые случаи заболевания наблюдались в странах Центральной и Западной Африки. По нашим данным, оспа обезьяны передается от животных к человеку. Это может случиться с теми, кто путешествует в эндемические районы и находится в контакте с животными. Распространение заболевания по всему миру началось 7 мая. В этот день, у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии, была идентифицирована данная инфекция. После этого было обнаружено, что около дюжины пациентов были диагностированы с оспой обезьян». - сказал Атабеков.

До настоящего времени в Узбекистане не зарегистрировано оспы обезьян. Мы предпринимаем шаги по предотвращению этой инфекции в страну, основываясь на рекомендациях ВОЗ, - отметили в Минздраве республики.