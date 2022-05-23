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Доля проданных в России авиабилетов за рубеж «в один конец» достигла 70%

CentralAsia (CA) -  Менеджеры, выезжающие из России, стали реже покупать обратные билеты. В марте доля билетов «в один конец» достигла 70%, а в апреле — 45%. Среди самых популярных направлений — Казахстан, Турция и ИзраильВ России резко выросло число менеджеров, выезжающих из страны без обратного билета. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компании «Аэроклуб», которая работает на рынке бизнес-трэвел-услуг.

Согласно им, доля билетов «в один конец» в марте достигла 70%, а в апреле составила 45%. В 2019 году на такие билеты приходилось около трети заказов, сообщили в компании. Выводы компании основаны на анализе более 1 млн покупок авиабилетов и бронирований отелей за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов.

По словам управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, рост спроса на билеты «в один конец» — это косвенное подтверждение релокации сотрудников российских компаний. При этом интерес они проявляли к странам, которые традиционно не входят в топ предпочтений представителей бизнеса, заявила она. Среди самых популярных направлений, куда оформляли заказы без обратных билетов, — Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

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