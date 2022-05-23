экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Азовское море стало морем совместного пользования России и ДНР, - постпред Крыма Мурадов
Георгий Мурадов
Георгий Мурадов

CentralAsia (CA) -  Статус Азовского моря изменился в ходе российских военных действий в Украине, заявил РИА Новости постпред Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, после освобождения от украинских «националистов» Херсонской области и южной части Запорожской и определения их статуса киевские власти, очевидно, потеряют выход к Азовскому морю.

Минобороны 20 мая сообщило, что полностью освобождена территория мариупольского металлургического комбината «Азовсталь». Сложили оружие и «сдались в плен 2439 нацистов» из полка «Азов» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.

В конце марта в Минобороны Украины сообщили, что вооружённые силы страны потеряли выход к Азовскому морю.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Минздрав: В Узбекистане не зарегистрированы случаи оспы обезьян
  • Власти Узбекистана продали Ферганский нефтеперерабатывающий завод за $100 млн
  • В Узбекистане выпал снег. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com