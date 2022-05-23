Более $21 миллиона средств казахстанцев заморожены на счетах дочерних российских банков в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Около 9,2 миллиарда тенге (21,5 миллиона долларов по курсу валют на 23 мая) заморожены на счетах трех казахстанских «дочек» российских банков из-за санкций, заявило агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

«На фоне санкционных требований отдельными иностранными банками заблокированы корреспондентские счета в иностранной валюте ДБ АО "Сбербанк", ДБ АО "Альфа-Банк" и ДО АО "Банк ВТБ (Казахстан)". В результате этого, по данным банков, были заморожены остатки на этих счетах банков на общую сумму порядка 9,2 миллиарда тенге», — говорится в ответе председателя этого агентства Мадины Абылкасымовой на депутатский запрос.

Наибольший объем средств был заблокирован у «Альфа-Банка» — 6,2 миллиарда тенге. У «Сбербанка» были заморожены 2,7 миллиарда тенге, у «Банка ВТБ (Казахстан)» — 300 миллионов тенге.

«Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 миллиарда тенге. По клиентам ДБ АО "Альфа-Банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 миллиарда тенге», — сообщается в ответе ведомства.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана (бывшая Коммунистическая народная партия Казахстана. — Ред.) адресовали агентству запрос о том, с каким проблемами столкнулись клиенты дочерних российских банков в Казахстане.

Ведомство в своем ответе сообщило, что новый акционер «Альфа-Банк Казахстан» в лице казахстанского Банк ЦентрКредит ведет «работы по выводу банка из санкционного списка США и ряда других стран». По клиентам казахстанской «дочки» российского Банка ВТБ отсутствуют факты блокировки либо замораживания средств в рамках их платежных и переводных операций, сообщили в агентстве, а возможный возврат замороженных средств производится клиентами «через другие банки».

«Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США (OFAC) путем заполнения специальной формы на его интернет-ресурсе. В настоящее время банками оказывается содействие своим клиентам путем осуществления переговоров с банками-контрагентами и предоставления информации о порядке получения отдельной лицензии OFAC», — сказано в ответе Абылкасымовой.

Сложившуюся ситуацию с блокировкой средств на счетах российских банков «Сбербанк» и «Альфа-Банк» и замораживанием средств их клиентов в агентстве по регулированию и развитию финансового рынка связали с «внешними геополитическими рисками, с которыми столкнулся банковский сектор Казахстана».

В начале этого месяца Банк ЦентрКредит сообщил о завершении сделки по приобретению 100 процентов акций Альфа-Банк Казахстан. После этого «Альфа-Банк» Казахстан был официально переименован в Eco Center Bank.

АРРФР приняло постановление о выдаче Банк ЦентрКредит согласия «на приобретение статуса банковского холдинга акционерного общества дочерний банк "Альфа-Банк"». Агентство заявило, что смена акционеров банка будет способствовать последующему «выходу "Альфа-Банка" из санкций», введенных Соединенными Штатами и рядом других стран, а вхождение БЦК в капитал «Альфа-Банка» позволит поддержать его дополнительной ликвидностью «для исполнения всех обязательств перед клиентами».

После начала спецоперации России в Украине Минфин США ввел санкции против большинства системно значимых российских банков. Под ограничения попали, в частности, Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», у которых имеются дочерние организации в Казахстане.

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