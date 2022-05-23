В Бельгии ввели 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой

CentralAsia (CA) - В Бельгии 20 мая ввели обязательный 21-дневный карантин для заболевших обезьяньей оспой. Об этом заявил министр здравоохранения страны Франк Ванденбрук, передает HLN.

По его словам, зараженные вирусом обезьяньей оспы должны находиться в изоляции «до тех пор, пока пустулы не заживут».

Те, кто контактировал с заболевшими, не должны уходить на 21-дневный карантин, однако им следует наблюдать за своим состоянием в течение трех недель (инкубационный период составляет от 5 до 21 дня), пишет издание.

RTBF сообщил, что в Бельгии обнаружили четвертый случай заражения оспой обезьян. Заболевшим оказался мужчина из провинции Льеж.

По словам вирусолога Марка ван Ранста, четвертое заражение в Бельгии, как и три более ранних случая, связано с международным гей-фестивалем Darklands, который состоялся в Антверпене в начале мая. «Важно, чтобы все, кто присутствовал на фестивале Darklands, были бдительны в отношении любых симптомов», — предупредил он.

В Европе первый случай заражения человека оспой обезьян выявили в Великобритании 7 мая — заболевший недавно вернулся из Нигерии. К 20 мая в стране выявили уже 20 случаев заболевания.

Минздрав Великобритании отметил, что значительная доля выявленных случаев была у мужчин-геев и бисексуалов, и призвал эту часть общества быть особенно внимательной.

Следом вирус обнаружили в Португалии, Испании, Швеции, Италии, Германии, Франции, Бельгии, США, Австралии и Канаде. К 21 мая ВОЗ подтвердила 92 случая заболевания оспой обезьян из 12 неэндемичных стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 20 мая решила созвать группу экспертов на экстренное совещание для обсуждения вспышки обезьяньей оспы.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание, большинство случаев было выявлено в Африке. Последняя вспышка произошла в 2017 году в Нигерии.

Инкубационный период болезни может варьироваться от пяти дней до трех недель. Среди симптомов заболевания: острая сыпь, головная боль, температура выше 38 с половиной градусов, увеличение лимфатических узлов, боли в мышцах и теле, боли в спине, сильная слабость.