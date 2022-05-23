Монголия примет сессию COP17 в 2026 году

CentralAsia (MNG) -

Опустынивание является одной из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается человечество в 21 веке. Опустынивание затрагивает все континенты, кроме Антарктиды, в большей или меньшей степени, и борьба с опустыниванием является глобальным приоритетом. Об этом говорилось на 15-й сессии Конференции Сторон (COP15) Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБОООН), которая прошла с 9 по 20 мая в Абиджане, Кот-д’Ивуар.

COP15 собрала лидеров правительств, частного сектора, гражданского общества и других ключевых заинтересованных сторон из 189 стран. Делегация Монголии во главе с министром окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ и советником президента Монголии по вопросам зеленого развития Н.Батхуу приняли участие в сессии, где каждая страна-участница представила свои меры по борьбе с опустыниванием и поделилась передовым опытом.

В последние годы глобальное потепление привело к увеличению количества засух, а также угрозе опустынивания из-за деятельности человека. Кроме того, глобальное потепление проявляется по-разному в зависимости от региона, зоны и местоположения. В Монголии опустыниванию подвержено 76,9% территории страны.

В своем выступлении во время встречи министров за круглым столом министр Б. Бат-Эрдэнэ сказал, что Монголия потеряла около 50 процентов своей вечной мерзлоты за последние 40 лет. Это свидетельствует о необходимости уделять больше внимания рациональному использованию почв для снижения опустынивания и деградации земель в северном регионе. Затем он подчеркнул, что национальное движение «Один миллиард деревьев», инициированное президентом Монголии, станет значительным импульсом для решения таких вопросов, как земельная политика, использование, устойчивое экономическое развитие и права человека.

Подчеркнув, что национальное движение не только уменьшит опустынивание в Монголии, но и окажет положительное влияние на окружающую среду в Северо-Восточной Азии, министр Б. Бат-Эрдэнэ выдвинул предложение о проведении COP17 в Монголии.

Он также подчеркнул, что верит, что усилия Монголии будут способствовать устойчивому зеленому развитию мира, поскольку в природе нет границ.

После обсуждения с участием более 6000 делегатов из 189 стран предложение Монголии о проведении COP17 было одобрено.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения