Польша досрочно разорвала соглашение с Россией о поставках газа

CentralAsia (CA) - Правительство Польши досрочно разорвало соглашение на поставку газа из России. Окончательно отказаться от поставок страна планировала в конце года. В рамках соглашения, рассчитанного на 2022 год, Польша могла получать из России до 10 млн куб. м газа в ежегодно.

О принятом решении объявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский. Он уточнил, что польское правительство еще 13 мая приняло резолюцию о разрыве соглашения с правительством России, подписанного в 1993 году. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать»,— сказал Наимский в эфире Польского радио.

Он добавил, что польский участок газопровода Ямал—Европа, по которому велась транспортировка газа из России, можно использовать для поставок из Германии. Также по этому участку будут транспортировать газ в саму Польшу. «Этот участок инфраструктуры передачи газа является собственностью компании EuroPolGaz. Оператором этого участка, как и всей системы передачи газа в Польше, является GAZ-Sistem»,— уточнил Наимский.

26 апреля власти Польши отказались платить за российский газ в рублях как того требовал президент РФ Владимир Путин. С 27 апреля «Газпром» остановил поставки газа польской компании PGNiG. Российская компания утверждала, что Польша продолжила покупать газ через Германию, но 4 мая «Газпром» сообщил, что ФРГ перестала поставлять газ из России в Польшу.

11 мая правительство РФ ввело контрсанкции против компании EuRoPol GAZ. Это совместное предприятие «Газпрома» и польской компании PGNiG, владеющее польским участком газопровода Ямал—Европа. 12 мая «Газпром» сообщил, что больше не будет использовать польский участок. В тот же день Польша сказала о готовности отключиться от газопровода. Отказываться от российских энергоносителей стали в рамках санкций в ответ российские военные действия в Украине.