В Бухаре проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела

- Узбекистан, общество
- 14:19, 23 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В Бухаре стартовал Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. В мероприятии принимают участие 288 мастеров со всех регионов страны.
На фестиваль съехались лучшие мастера ювелирного искусства, искусные вышивальщицы и представители других видов рукоделия. Посмотреть на представленную красоту приехал и президент Всемирного совета ремесленников Саад-аль Каддуми.
Основная цель фестиваля - демонстрация многогранности узбекских народных промыслов, популяризация его уникальных образцов, обмен опытом между разными народами в этой сфере, дальнейшее развитие уз дружбы и сотрудничества.
Ожидается, что фестиваль посетят около 221 зарубежных представителей из 58 стран.
В этом году Всемирный совет ремесленников присвоил Бухаре статус города-ремесленников.
Мероприятие продлится до 25 мая.