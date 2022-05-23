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В Бухаре проходит первый международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела

CentralAsia (UZ) -  В Бухаре стартовал Международный фестиваль золотошвейного и ювелирного дела. В мероприятии принимают участие 288 мастеров со всех регионов страны.

На фестиваль съехались лучшие мастера ювелирного искусства, искусные вышивальщицы и представители других видов рукоделия. Посмотреть на представленную красоту приехал и президент Всемирного совета ремесленников Саад-аль Каддуми.

Основная цель фестиваля - демонстрация многогранности узбекских народных промыслов, популяризация его уникальных образцов, обмен опытом между разными народами в этой сфере, дальнейшее развитие уз дружбы и сотрудничества.

Ожидается, что фестиваль посетят около 221 зарубежных представителей из 58 стран.

В этом году Всемирный совет ремесленников присвоил Бухаре статус города-ремесленников.

Мероприятие продлится до 25 мая.

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