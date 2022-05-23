Байден заявил о готовности США защитить Тайвань в случае вторжения Китая

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что США «вмешаются военным путем», если Китай вторгнется в Тайвань, передает Reuters.

На пресс-конференции в Токио Байден сказал, что необходимость защиты Тайваня стала «еще сильнее» на фоне российских военных действий в Украине. «Мы взяли на себя такое обязательство»,— подчеркнул Байден. По мнению президента США, попытка Китая применить силу против Тайваня будет «просто неуместной». Он уточнил, что подобный шаг со стороны КНР «разрушит весь регион» и станет «подобным тому, что произошло на Украине».

По словам Байдена, Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». «Наша политика в отношении Тайваня совсем не изменилась: мы по-прежнему намерены поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статуса-кво не произошло», — сказал он. Вашингтон придерживается «политики одного Китая», но это не значит, что «у Китая есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул Байден. По мнению, президента, этого и не произойдет.

В апреле группа американских конгрессменов посетила Тайвань с необъявленным визитом. МИД КНР требовал от США прекратить все официальные контакты с Тайванем. Китай также предупреждал о «разрушительных последствиях» в связи с неверным отношением к принадлежности Тайваня. В мае Госдеп заявил, что США привержены принципу «единого Китая», не поддерживают независимость Тайваня.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики. КНР считает Тайвань неотъемлемой частью своей территории и добивается конечного воссоединения, не исключая применения военной силы.