19 жителей ГБАО сдались властям после беспорядков, - МВД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - МВД Таджикистана опубликовало список 19 жителей Рушанского района, охарактеризовав их как «членов организованной преступности и экстремистско-террористических групп», которые «добровольно предстали перед властями».

Как сообщается на сайте МВД, протестующие приняли участие в митинге в Рушане 15-18 мая. Проверить утверждения властей невозможно, так как телефонная и интернет-линия в Рушане отключены, а родственники задержанных и подозреваемых боятся разговаривать с журналистами. Спустя неделю после жестоких протестов в Хороге и Рушане власти еще не сказали, что они подразумевают под «экстремистско-террористическими группами».

Согласно списку, среди тех, кто якобы сдался добровольно, числятся Амирбек Кайобеков и Нуриддин Саидов, бывшие лидеры запрещенной Партии исламского возрождения в Рушанском районе, и 15 членов якобы преступной группировки Холбаша Холбашова.

Представители запрещенной Партии исламского возрождения, базирующейся в Европе, подтвердили Радио Озоди, что Кайобеков и Саидов фактически ранее возглавляли Рушанское отделение этой группы.

Холбаш Холбашов, названный властями одним из организаторов протестов, является бывшим супругом активистки Ульфатоним Мамадшоевой. Информации о местонахождении Холбашова в настоящее время нет.

Ульфатхонум Мамадшоева, находящаяся под стражей, перед арестом заявила, что ничего противозаконного не совершала. Еще одним обвиняемым властями в организации акций протеста на прошлой неделе был Махмадбокир Махмадбокиров, убитый 22 мая в Хороге.

Ситуация в Рушанском районе обострилась 17 мая после того, как группа жителей вышла на улицы и перекрыла дорогу Душанбе-Хорог. 18 мая власти заявили, что проводят там «контртеррористическую» операцию, и назвали протестующих членами незаконных формирований, которые, по их словам, получали инструкции из-за рубежа по дестабилизации страны. По данным МВД, в Рушанском районе погибли девять человек, в том числе один военнослужащий, еще 24 человека, в том числе 13 военнослужащих, получили ранения.

В заявлении ООН говорится, что достоверные источники сообщают, что число погибших превышает 40 человек.

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