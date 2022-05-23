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МИД России допустил обмен пленных с «Азовстали»
Андрей Руденко
Андрей Руденко

CentralAsia (CA) -  Замглавы МИД РФ Андрей Руденко допустил, что обсуждается возможность обмена украинских военных с комбината «Азовсталь». При этом он отметил, что вопросы обмена не находятся в компетенции его министерства, передает «Интерфакс».

На вопрос о том, обсуждается ли с Украиной возможность обмена военных с «Азовстали» на российских военных, Руденко ответил: «Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается».

На уточняющий вопрос о возможности такого обмена дипломат сказал: «Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу».

Россия настаивает, что украинские военные с «Азовстали» сдаются в плен. Украина называет это гуманитарной операцией по вывозу военных. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на обмен украинских солдат. По данным Минобороны РФ, в плен сдались 1908 военнослужащих, в том числе из подразделения «Азов». 20 мая глава министерства Сергей Шойгу доложил Путину о «полном освобождении» «Азовстали». В Госдуме обсуждают вопрос о запрете обмена членов «Азова» на пленных россиян, а само подразделение хотят признать террористической организацией.

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