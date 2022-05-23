Зеленский утвердил закон о конфискации активов лиц, поддерживающих военную операцию

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конфискации имущества и активов лиц, поддерживающих «специальную военную операцию» России на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте офиса президента Украины.

«Закон устанавливает новый вид санкций в виде взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться», — говорится в сообщении офиса президента Украины.

Речь идет о физлицах и компаниях, которые «тем или иным способом» поддерживают специальную военную операцию, которую 24 февраля начала Россия на Украине.

Депутаты Верховной рады приняли этот законопроект еще 21 апреля, однако президент вернул его с рядом замечаний, которые парламент учел в новом варианте закона.

В законе говорится, что конфискация имущества в доход государства носит «исключительный характер и может быть применена только в отношении физических и юридических лиц, которые своими действиями создали существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины». Конфискация может быть применена только в период военного положения при условии, что на имущество физического или юридического лица, попавшего под санкции, уже наложен арест.

Решение о конфискации должен принимать Высший антикоррупционный суд. Перечень действий, которые дают основания для применения этого закона, состоит из примерно 30 пунктов. Среди них нанесение существенного ущерба национальной безопасности Украины и ее суверенитету, финансирование таких действий, в том числе путем сбора пожертвований, инвестирование в ценные бумаги «страны-агрессора», «глорификация лиц», причастных к СВО, поддержание политики «непризнания права украинского народа на самоидентификацию и самоопределение», «распространение фальшивых идеологем, в основе которых лежит заведомо ложное и манипулятивное отождествление украинского патриотизма с «нацизмом» или другими человеконенавистническими идеологиями;», «разжигание ненависти к украинскому народу, его культуре, государственному языку, национальной идентичности».