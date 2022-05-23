Китай выразил протест после слов Байдена о готовности защищать Тайвань

Ван Вэньбинь

CentralAsia (CA) - Китайская сторона выразила «решительный протест» в связи с заявлением Джо Байдена о готовности США вмешаться «военным путем» при попытке вторжения КНР в Тайвань. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь призвал США к соблюдению «политики одного Китая».

«Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США», - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат добавил, что Китай не потерпит вмешательства в свои внутренние дела и что «не стоит недооценивать твердую решимость и непоколебимую волю китайского народа в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности».

По словам Ван Вэньбиня, Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, Китай предпримет «решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности» и призывает США к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу.

«Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване», - сказал официальный представитель ведомства.

Байден в понедельник заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения».

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ранее министр обороны острова Цю Гочжэн заявил, что если начнется война между Китаем и Тайванем, независимо от того, кто победит, она закончится трагедией для обеих сторон. Он подчеркнул, что «никто не хочет войны».

Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь ранее заявил, что Китай неуклонно придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его «независимости». Он подчеркнул, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является его неотъемлемой частью, а соотечественники по оба берега Тайваньского пролива разделяют общую судьбу и являются «кровными братьями».