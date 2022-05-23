Минобороны России сообщило об уничтожении новой партии техники ВС Украины

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Высокоточный удар российских ракет морского базирования по железнодорожной станции под Житомиром уничтожил подготовленную к отправке в Донбасс технику Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Уничтожено перебрасывавшееся в Донбасс вооружение и военная техника 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска», — сказал Конашенков.

По его словам, кроме того, в результате авиаудара уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики.

Коме того, за сутки российские военные поразили четыре пункта управления, узел связи оперативно-тактической группы «Север» в районе населенного пункта Бахмут Донецкой народной республики, 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 6 складов боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль, Бахмут, Берестовое, Закотное и Нырково Луганской народной республики, добавили в Минобороны.

«Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 177 самолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 3 226 танков и бронемашин ВСУ, а также 421 установку реактивных систем залпового огня. "Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 177 самолетов, 125 вертолетов, 990 беспилотных летательных аппаратов, 319 зенитных ракетных комплексов, 3 226 танков и других боевых бронированных машин, 421 установка реактивных систем залпового огня, 1 643 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 106 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявил Конашенков.