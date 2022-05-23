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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 89 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 мая.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава около 29200 (+ 150),

танки уничтожены ‒ 1293 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,

артиллерийских систем – 604 (+5) ед,

РСЗО - 201 (+0) ед,

средства ПВО - 93 (+0) ед,

самолетов – 204 (+0) ед,

вертолетов - 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),

крылатые ракеты – 110 (+3),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,

специальная техника – 43 (+0).

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