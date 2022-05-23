Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 89 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:37, 23 мая 2022
- Просмотров: 327
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 мая.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 29200 (+ 150),
танки уничтожены ‒ 1293 (+8) ед,
боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,
артиллерийских систем – 604 (+5) ед,
РСЗО - 201 (+0) ед,
средства ПВО - 93 (+0) ед,
самолетов – 204 (+0) ед,
вертолетов - 170 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
крылатые ракеты – 110 (+3),
корабли /катера - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
специальная техника – 43 (+0).
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.