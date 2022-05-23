Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 89 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:37, 23 мая 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 23 мая. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 29200 (+ 150), танки уничтожены ‒ 1293 (+8) ед, боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед, артиллерийских систем – 604 (+5) ед, РСЗО - 201 (+0) ед, средства ПВО - 93 (+0) ед, самолетов – 204 (+0) ед, вертолетов - 170 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6), крылатые ракеты – 110 (+3), корабли /катера - 13 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед, специальная техника – 43 (+0). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia