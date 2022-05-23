Токаев 26 мая отправится с официальным визитом в Кыргызстан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 26 мая по приглашению президента Садыра Жапарова совершит официальный визит в Кыргызстан, сообщает пресс-служба Акорды.
В Бишкеке запланированы встречи глав двух государств в узком и расширенном составах.
«В повестку дня переговоров включены вопросы развития казахско-кыргызского стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление политического диалога, наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества», - сообщили в Акорде.
Уточняется, что на следующий день, 27 мая, в Акорде Касым-Жомарт Токаев примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в режиме видео-конференц-связи.
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