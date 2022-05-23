В Ташкенте стали штрафовать за курение в общественных местах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отмечены случаи привлечения граждан к административной ответственности за курение в общественных местах.

Штраф за курение в общественных местах составляет 90.000 сумов (8 долларов).

По крайней мере о трёх подобных случаях сообщили пользователи Facebook в группе «Потребитель.уз», в одном из них — за курение электронной сигареты.

Как написали пользователи, во время курения подходит сотрудник правоохранительных органов, потом нарушитель показывает паспорт, либо его просят приложить руку к планшету и по отпечаткам пробивают паспортные данные.

В 2015 году в Узбекистане ввели систему штрафов за курение в общественных местах. Однако фактически закрепленная законодательством норма не контролировалась сотрудниками правоохранительных органов.

Так, согласно статье 56-1 Кодекса об административной ответственности РУз, употребление табачной продукции на рабочих местах, в учреждениях здравоохранения, образовательных, спортивно-оздоровительных учреждениях, пожароопасных местах, включая автозаправочные станции, и иных общественных местах, кроме специально отведенных мест и (или) помещений для употребления табачной продукции, влечет наложение штрафа в сумме 1/3 МРЗП.

В Узбекистане потребление табачной продукции и курение электронных сигарет запрещено:

— в стационарных объектах торговли, а также на предприятиях общественного питания, за исключением помещений, специально отведенных для курения сигарет и электронных сигарет;

— в кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, выставочных и других залах и иных закрытых помещениях для общественного отдыха;

— в клубах, дискотеках, компьютерных залах, помещениях, оборудованных для предоставления услуг Интернета, или других местах развлечения (досуга);

— в музеях, информационных залах и библиотеках;

— в поездах местного и дальнего следования, вагонах пригородных поездов, речных судах, городских, пригородных, междугородних и международных автобусах, такси, маршрутках и городском электротранспорте;

— в подземных переходах, на транспортных станциях и в местах временного хранения автотранспорта;

— в зданиях аэропортов, железнодорожных автовокзалов и вокзалов водного транспорта;

— в зданиях органов государственной власти и управления, хозяйственного управления, а также предприятий, учреждений и организаций;

— в учреждениях и организациях системы здравоохранения, образовательных учреждениях, физкультурно-спортивных учреждениях;

— в помещениях с рабочими местами;

— в коридорах многоквартирных домов, а также на детских и спортивных площадках, расположенных перед домами;

— в скверах, парках, на улицах и в других общественных местах.