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В Туркменистане установят памятник Акхану – коню Гурбангулы Бердымухамедова

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому в Ахалском велаяте (области) будет установлен монумент со статуей коня Акхана (Белый хан), принадлежащего отцу действующего главы республики, экс-президенту страны Гурбангулы Бердымухамедову. Об этом сообщает Turkmenportal.

Памятник появится на территории Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Монумент спроектируют и возведут по заказу хякимлика (администрации) Ахалского велаята.

Это будет третий памятник лошадям, установленный в Туркменистане при власти династии Бердымухамедовых. В 2013 года в прикопетдагской долине, у подъезда к Международному конноспортивному комплексу появилась скульптурная композиция, посвященная скакуну Полатлы. В 2014 году в Ашхабаде был открыт монумент коню Янардагу, изображение которого размещено на гербе Туркменистана.

Акхан – скакун, которого лично воспитывал сам Гурбангулы Бердымухамедов. В 2017 году всадник на Акхане зажег огонь на церемонии открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде. В 2018 году конь попал в Книгу рекордов Гиннеса, когда встал на дыбы и прошел 10 метров за 4 секунды.

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