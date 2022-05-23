Starbucks закроет свои 130 кофеен в России

CentralAsia (CA) - Американская сеть кофеен Starbucks уходит с российского рынка, сообщается на сайте компании.

«Starbucks приняла решение уйти [из России] и больше не будет представлена на [российском] рынке», — говорится в сообщении.

Компания закроет свои 130 заведений, но продолжит выплачивать зарплату почти 2 тыс. российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.

В середине мая корпорация «Макдоналдс» объявила о прекращении работы бренда на территории России и планах продать свой бизнес в стране.

Позднее компания сообщила о заключении сделки с партнером-франчайзи Александром Говором. По условиям договора Говор приобретает все ресторанное портфолио сети, которая будет работать под новым брендом. Для всех сотрудников сохраняются рабочие места в течение как минимум двух лет.