Узбекистан внедрит новую систему подготовки и отбора спортсменов

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте под председательством президента Шавката Мирзиёева 23 мая состоялось видеоселекторное совещание по мерам популяризации спорта и подготовки высококлассных спортсменов.

Отмечалось, что в стране не уделяется достаточно внимания отбору одаренной молодежи и подготовке профессиональных спортсменов. Нет взаимодействия между спортивными школами, являющимися начальным звеном подготовки, и колледжами олимпийского резерва и школами высшего спортивного мастерства. Например, в 190 детско-юношеских спортивных школах осуществляется подготовка лишь по 10 олимпийским видам спорта. Спортивные федерации не занимаются системно колледжами олимпийского резерва.

В связи с этим на совещании определено внедрение новой системы подготовки и селекции спортсменов.

Так, отныне соревнования будут проходить в каждой махалле в апреле-июне и сентябре-декабре, молодые люди с хорошими результатами будут включены в электронный список и получат возможность бесплатно заниматься с квалифицированными тренерами в местной спортивной школе. В зависимости от уровня физической подготовки и разряда они будут переходить в следующий этап подготовки. Спортивные школы станут базой для определенных олимпийских видов спорта. Заработная плата тренеров будет увеличена на 35 процентов.

Ответственным лицам поручено внедрить эту систему и стимулировать махалли, показавшие хорошие результаты. К концу года в 508 махаллях будут построены многофункциональные спортивные площадки.

На основе изучения передового опыта развитых стран, система профессиональной подготовки спортсменов будет реформирована. Так, спортивные колледжи будут реорганизованы в центры подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта. При них будут созданы олимпийские школы для 5-9-классов, олимпийские и паралимпийские колледжи для 10-11 классов и 1-2 курсов.

При Министерстве развития спорта будет образован Совет тренеров из ведущих тренеров и международных экспертов, который будет отбирать в колледжи молодежь, достигшую лучших результатов на соревнованиях. Выпускники колледжей в дальнейшем смогут продолжить обучение в Институте высшего спортивного мастерства. Таким образом, будет создана непрерывная система подготовки профессиональных спортсменов.

Перед Министерством развития спорта поставлена задача определить 20 перспективных олимпийских видов спорта и создать по ним региональные опорные базы.

Подчеркнута необходимость разработки программ физической и психологической подготовки, здорового питания спортсменов, ориентированных на олимпийские виды спорта. Поручено организовать подготовку со следующего учебного года специалистов в области спортивной диетологии, инженерии и кардиотренировок в Университете физической культуры и спорта, по спортивной медицине и фармакологии в Медицинской академии.